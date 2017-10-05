抗議蔡政府國慶「小動作」 新北議會藍營送國旗

2017-10-05 14:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日政府籌辦國慶日慶祝活動，因舞台設計缺乏「中華民國」國號，也未懸掛國旗，引發爭議。新北市議會國民黨團今天召開記者會表示，中央去國家化的行為不可取，議會黨團將聯合各議員服務處發送大型國旗，歡迎民眾一起慶祝中華民國生日快樂。

新北市議會國民黨團書記長黃永昌表示，新北市政府擴大舉辦國慶慶祝活動，全市懸掛的國旗數，從去年的6000面增加到1萬面，當天有升旗典禮及花車遊行，呼籲全民參與。此外，即日起每位議員服務處提供20面大國旗，供民眾索取。

國民黨團副書記長陳明義說，中國對台灣的打壓沒有一天停止，國民黨執政時，邦交國沒有減少，國旗可以自由飄揚，現在民進黨竟然配合中國的打壓，做出「去中華民國化」的行為，自我矮化，令人失望。

市議員邱烽堯強調，國慶大會的邀請函沒有任何一面國旗，只有類似「中國結」的彩色圖騰，難道政府有「中國情節」，讓人覺得匪夷所思。

市議員蔡淑君指出，為呼應新北市政府的國慶慶祝活動，10月10日上午8點在林口區南勢國小操場將舉辦升旗典禮，送參加者手搖國旗。

國民黨新北市黨部表示，雙十節當天下午1點，在國父紀念館舉行「愛國旗、愛國家」國慶大會，號召萬人唱國歌、萬人紀念國父及音樂會，歡迎民眾共襄盛舉。