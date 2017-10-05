為蔡壁如叫屈 柯P：她是一個什麼都不懂的女生

台北市長柯文哲中午接受廣播節目專訪時表示，大巨蛋完工沒有時間表。（圖由台北市政府提供）

2017-10-05 13:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋傳明年10月完工，護樹團體批柯文哲選舉考量。台北市長柯文哲中午接受廣播節目專訪時表示大巨蛋完工沒有時間表，就像考試，如果還沒考，怎麼知道何時會過？他的態度就是合法、安全，何況這麼多人盯著，怎敢放水。他也替市長室主任蔡壁如叫屈說，蔡就是一個什麼都不懂的女生，如果要私下找趙藤雄「喬蛋」，應該要找財政局長，反批「不要穿鑿附會到這地步。」

柯文哲今接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，主持人黃光芹針對大巨蛋提問，外傳大巨蛋可望明年10月完工，護樹團體批評是為了讓柯可以在選舉前剪綵，根本政治操作。柯文哲酸回，會不會去剪綵是個疑問，何況也不需要他去剪綵；他的態度就是在現有基礎上，要安全、合法，不能跟以前一樣假裝沒有看到。

柯直言大巨蛋沒有時間表，就像考試，他（遠雄）不來考試，怎麼知道何時會過，但遠雄要認真準備，因為他一定會公開透明。

黃光芹又問，曾任柯文哲競選總幹事的姚立明曾在接受訪問時批評，大巨蛋案本來在市府團隊的努力下已經可以與遠雄解約，卻因為柯文哲在會議上說一句「你們都不管我（未來）的選舉了是不是」，而整個翻盤並撤換團隊。柯回說，要解約可以，但步驟要清楚，要做負責任的政治人物。

對於姚說最不能忍受的就是讓市長室主任蔡壁如私下去找趙藤雄，另也因私底下黑箱而不拆違建。柯先是反問「違建是指哪一棟？」接著說，如果只有一棟，當然就是拆，但台北市的商業宅、工業宅、夾層屋等有5千戶，「拆5千戶有沒有可能？不可能」，以前常會批評前朝，現在就學乖了，除非批評可以解決問題，否則撿起來默默做就好。

柯也在訪問中為蔡壁如叫屈說，蔡很冤枉，如果要去跟趙藤雄喬，怎麼會找一個什麼都不懂的女生去，應該找財政局長，蔡壁如的專長是裝葉克膜，蔡就是去送件、打電話。