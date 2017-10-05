815停電關鍵包商巨路列不良廠商 工程會：未收到中油提報

2017-10-05 13:17

〔記者徐義平／台北報導〕行政院公共工程委員會今天到立法院進行業務報告，對於民進黨立委鄭運鵬提問，導致815大停電的關鍵廠商巨路，是否已經提報「不良廠商」。主委吳宏謀表示，目前尚未收到中油提報「不良廠商」的相關資料，也希望中油加速辦理。

因過往長期選擇最低標導致工程品質不堪，甚至多數廠商無履約能力，因此，近年來工程會持續推動最有利標，根據工程會統計，截至8月31日為止，巨額工程採購（2億元以上）採取最有利標決標件數計有71件，比率達5成，而且進一步追蹤，最有利標得標廠商過去已履約件數，平均履約計分82.24分，高於採取最低標的廠商2分。

吳宏謀指出，新版《採購法》將於近期進入立院討論，其中針對巨額工程採購增訂需成立審查小組、廠商停權應符合比例原則、工安條件納入招標文件等，希望能夠提升工程採購品質。

親民黨立委李鴻鈞質詢，目前每年的公共工程預算平均約4000億元，倘若加計前瞻計畫，每年多出1千億工程預算，但是工程會編制僅160餘人，要如何督導所有的公共工程，甚至批評前行政院長江宜樺的組織再造，把工程會裁撤根本是腦袋有問題，而且以目前公共工程預算執行率僅8成多，等於還有500多億元的預算無法執行，是否該檢討有預算浮編的問題。

至於，針對「蚊子館」的列管進度，吳宏謀指出，截至今年第2季，累計列管件數達426件，預計支出建設經費達555.12億元，目前達到活化的件數達312件，建設經費達300.93億元，繼續推動活化件數為114件，建設經費約254.19億元。