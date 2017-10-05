柯P前軍師當民進黨選對會顧問 姚立明：硬的一手

2017-10-05 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲和民進黨的關係緊張，雙方持續交鋒，曾幫助柯打選戰的「軍師」林錦昌，上月受訪時表示，柯文哲「比較像一顆流星，不像恆星」，認為柯若要維持高聲勢，就必須「證明自己」，隨後林錦昌就加入民進黨選對會當「顧問」。對此，國會觀察基金會董事長姚立明昨（4日）表示，民進黨把林錦昌找進選對會「這是硬的一手」，就是要柯別再對民進黨亂放砲。

林錦昌上月接受媒體訪問時指出，台灣政治變化大，柯文哲是否會挑戰2020年總統大選，「現在還很難講」，還分析柯文哲若要維持高聲勢，就需要「證明自己」，但柯到現在「比較像一顆流星，不像恆星」。柯文哲則回應，自己雖是流星，但也「流得夠久了」！

對於林錦昌這一席話，姚立明在三立《新台灣加油》節目中表示，柯文哲聽到這席話一定認為是總統蔡英文講的，結果話說完兩個星期後，林錦昌就加入民進黨選對會當顧問，而選對會一看到林錦昌來，一定知道這是小英的窗口，因此他認為，這個動作是民進黨「硬的一手」，意謂民進黨把曾是柯文哲最信任的人納入選對會，代表民進黨軟硬兼施，從向柯文哲釋出善意希望他能「好好的談」，到把林錦昌納入選對會，就是要柯別再對民進黨「東砲轟西亂講」。

姚立明最後更奉勸柯文哲，「聰明如柯P，千萬要聽進去也要看到，千萬不要嘴硬，也不要自以為是天神」。