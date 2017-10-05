蛋快孵出來！大巨蛋屋頂11月封頂 明年8月蛋體成形

2017-10-05 12:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠雄大巨蛋目前仍處於停工狀態，台北市議會教育委員會今天上午前往考察，目前大巨蛋正在進行14項防災維護計畫工項包括除鏽工程等，多名議員關心大巨蛋施工進度，遠雄企業團發言人楊舜欽表示，屋頂除鏽工程完成，今年11月將會封頂，明年8月完成14項防護工程。此舉代表漸露蛋體雛形，但大巨蛋正式復工尚待通過都審、環評等程序，遠雄評估復工後，需要18個月工期才能全部完工。

柯市府從2015年5月勒令大巨蛋停工迄今，遠雄去年向北市都市發展局提出14項防災工項申請先行報備施工，高等行政法院判決此有關維護安全、防範危險發生部分的停工處分予以撤銷，因此遠雄去年4月展開14項防災工程作業。

教委會委員的國民黨籍市議員王鴻薇、秦慧珠、厲耿桂芳，以及民進黨市議員王威中等人，上午進入大巨蛋工地內部會勘考察了解，由負責大巨蛋球場與商場2棟的遠雄協力廠商台灣大林組營造巨蛋所所長今井昌彥出面說明目前防災工程進度。

今井昌彥指出，球場屋頂部分獲得施工允許，因此大致上完成除鏽，除鏽後要再上一層油漆塗裝，目前隔音、隔熱設施尚未安裝。王鴻薇、秦慧珠則詢問，除鏽經費與何時完工？今井回答，大巨蛋工區全部除鏽經費4億多元，全區完工要到明年8月。