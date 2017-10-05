梵中將建交？ 外交部持續密切關注

2017-10-05 12:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕教廷近日人事異動，天主教香港教區榮休陳日君樞機主教則公開呼籲台灣做好「被放棄的心理準備」，教廷可能與我關係不穩傳聞再起。外交部歐洲司司長高安今天回應說，相關報導與發言三不五時出現，我方持續密切關注教廷與中國的互動，並且讓教廷了解，台灣是推動慈善志業的重要夥伴。

教廷與中國就雙邊關係對話已久，在主教任命權上一直存有歧見。然而近日教廷調整人事，主張對中國應持謹慎態度、不輕易退讓主教任命權的萬民福音部秘書長韓大輝總主教，最近在任期結束前，被提前調派任駐希臘大使。外界解讀為梵中達成協議的前奏。持同樣主張的陳日君樞機主教，最近也在訪問中表示，中國與梵蒂岡達成協議或建交勢在必行，公開呼籲台灣做好「被放棄」的心理準備。

高安今天出席外交部例會，對此回應說明，相關報導與發言三不五時就會出現，我方的立場就是持續密切關注教廷與中國的互動，以及梵中的任何工作小組會談，並且我方要讓教廷了解，我們是推動慈善志業的重要夥伴。

本月初「第24屆海洋使徒世界大會」首次在海外舉辦，就在台灣高雄，教廷促進人類整體發展部部長、涂克森樞機主教（Peter Card. Turkson）專程來台主持，緬甸薄茂恩樞機主教（Charles Card. Maung Bo）、教廷宗座科學院院長桑齊斯主教（Bishop Marcelo Sánchez Sorondo）及教廷「促進整體人類發展部」副秘書長（Mons. Tejado Muñoz Segundo）等高階神職人員也來台參加。外交部當時表示，顯見我與教廷邦誼友好，交流合作密切。