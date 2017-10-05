屢見特定組織滋事 賴揆促追查背後資金

2017-10-05 12:36

〔記者李欣芳／台北報導〕台大田徑場日前租借舉辦「中國新歌聲」節目，引發統促黨打人事件，有關黑幫暴力滋事問題，行政院長賴清德今天表示，近來屢有發生特定組織團體蓄意滋事，甚至藉端攻擊、傷害國人情事，他要求內政部、法務部及相關部會立即研議積極因應策略與作為，包含追查這些犯罪組織背後有無不明資金挹注等。

賴揆強調，政府要貫徹打擊組織犯罪的決心，務必要加強掃黑的執行力與抑制力，而且所提的方案必須要能務實且長期的執行，而不能只是3分鐘熱度，如果現行法律有不足之處，也應一併提出，這才是一個負責任的政府應有的作為。

賴清德今天主持行政院院會時表示，近來屢有發生特定組織團體蓄意滋事，甚至藉端攻擊、傷害國人情事，已經引起國人的高度關切與不安。他在施政報告中所宣示的5大施政目標，其中「幸福家園」，就是要為國人營造安居樂業的環境，而其第一要務，就是要做好治安工作。因此，他要特別提醒行政團隊，針對這樣的事件，必須嚴加查辦，絶對不能讓國人對政府整頓治安的決心與能力失去信心。

他表示，行政院近日將舉行治安會報，屆時請內政部及相關部會就本案，於治安會報中提出完整策略報告。另外，他也要籲請各縣市首長一起協助中央，共同做好打擊犯罪、維護治安的工作，讓國人生活得更安全、安心。