吳敦義與新科中常委座談 2018提名最晚農曆年前明朗

2017-10-05 12:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午與尚未就任的第20屆第一任中常委舉行座談會，包含青工、青年團長兩位指定中常委在內，總計34位新科中常委，有28人出席，吳敦義在開場及聽取建議後裁示時都強調，中常委選舉制度一定要重新檢討，至於與會中常委關切的2018提名問題，吳敦義回應至少在農曆新年前會明朗化。

國民黨文傳會主委李明賢指出，發言的新科中常委建議，國民黨因應2018選舉，應該多接地氣，並且要從民生議題來切入，吳敦義特別點出中部霧霾問題，強調立法院國民黨團日前已經召開記者會，相關議題國民黨日後應該持續關注下去。

李明賢轉述，新科中常委、立委蔣萬安建議黨職選舉應該恢復過去的三級制，黨員選舉黨代表，黨代表選舉中央委員，再由中央委員選舉產生中常委，吳敦義則是特別強調，中常委選制一定要檢討，而且的確還有改善空間，包括選舉的時間太長，選舉區域太廣，讓候選人跑得太辛苦，以及研究改變目前的複數選舉連記法。

吳敦義還說，由於外界十分關注，國民黨的黨內選舉制度一定要做改變。

至於這次中常委選舉傳出送紅酒疑似賄選情形，究竟要如何處理涉嫌的中常委當選人，以及是否會在下週三就任前做出結果？李明賢不願正面回應，只說賄選案已由考紀會組成專案小組進行調查中，證據到哪裡，就會辦到哪裡。