台大校園濺血事件 周玉蔻批柯P謊話連篇

2017-10-05 12:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台大校園濺血事件，校方日前公布正式調查報告，業者幕婕塔公司跟台大借場地時，稱是「 接獲台北市文化局委託辦理音樂節」，打臉台北市長柯文哲的「協辦」說。資深媒體人周玉蔻今在廣播節目中痛批，北市文化局一直說謊騙人，虧文化局長鍾永豐是個知識份子，怎麼可以如此不知廉恥，痛罵柯文哲至少在這次事件中，說了「5個謊言」。

民進黨北市議員王世堅、簡舒培今接受廣播節目專訪，談到台大濺血事件。主持人周玉蔻表示，柯文哲曾多次公開說「北市府沒有疏失」，但其實疏失很多；又說文化局沒有主導，但根據台大的調查報告，文化局根本就是介入主導。

王世堅也說，台大的調查報告寫得很清楚，從頭到尾都是柯文哲在說謊，甚至還把責任推給郝龍斌，但郝龍斌8年任內沒有就雙城論壇辦過一場實質活動，反倒是柯文哲上任2年多，就辦了22場之多，痛批柯文哲就是在推卸責任。

此外，周玉蔻還提到，柯文哲說文化局沒有預算，但其實有給18萬元預算，又說雙城論壇的文化交流活動是前市長郝龍斌簽約的，但郝龍斌8年任內都未執行過，偏偏卻是柯文哲上任後，自己在執行，最後推給內政部，說是內政部「放毒」，但根本就是因為柯文哲先去申請。

周玉蔻指出，最後台大想要終止這項活動，卻遲遲未果，柯文哲卻稱是因為主辦單位怕賠錢，但這項活動根本就不是商業活動，哪來的賠錢說。

簡舒培直言，市議會馬上就要進行教育部門質詢、總質詢，北市府若沒有說清楚，議會絕對不會輕放；柯文哲如果連續這樣子的表現，民進黨真的很難推薦他，真的會拒絕禮讓。