為赦扁而修法 邱太三：無此規劃

2017-10-05 12:10

〔記者曾韋禎／台北報導〕涉及貪腐的前總統陳水扁積極運作特赦。法務部長邱太三今表明，特赦為總統職權，且須判刑確定才有討論空間，目前並無修正「赦免法」之規劃。

邱太三今列席立法院司法及法制委員會報告歷年執行「赦免法」與保外就醫制度。

對於多位國民黨立委詢問，台北市長柯文哲指稱陳水扁裝病。邱太三表示，扁的保外就醫比起其他人更為嚴謹，是經過台北榮總、台中榮總兩個醫療團隊的評估，而柯文哲並非醫療團隊成員。

他表示，不清楚柯文哲講什麼，況且其發言常常事後會修正。

民進黨立委李俊俋指出，過去幾次特赦，有翻轉過去的不正義、政策調整、時代變遷等理由，必須有兩大前提，判決確定、總統職權。

邱太三表示，若判決不確定，就還在追訴中。法務部目前沒有為此修正「赦免法」之規劃；而特赦是總統職權，減刑須經立法院訂定相關條例，自己沒與行政院長賴清德討論過扁的特赦問題。

邱太三也指出，就算是特赦，已經服畢的刑度不會有冤獄賠償，已沒收的金額也不會發還。

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