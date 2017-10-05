立委提案修政府採購法 增涉賄業者停權條款

2017-10-05 12:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委林岱樺指出，營建署前署長葉世文、營建署前主秘洪嘉宏等因案涉賄，有關聯的遠雄集團卻還能繼續參與政府公共工程標案，甚至以BOT方式規避法規，因此提案修「政府採購法」，增列政府機關辦理招標採購或BOT案時，違反相關法令之廠商，遭起訴者應停權1年，經一審判決有罪者則停權3年。

林岱樺指出，行政院長賴清德將「政府採購法」改為最有利標的修法列為本會期優先法案，料可加強公共工程推進，並成為公務人員後盾，但公共工程委員會應注意是否會因此放寬、縱容慣性行賄業者的空間，

林岱樺指出，過去5年公共工程遭提報為不良廠商而停權的528案中，排行榜前10名機關為台電、交通部、台北市政府、高雄市政府、桃園市政府、經濟部、新北市政府、農委會、彰化縣政府、台水，就占總數65.9%，但其中竟無一案是因涉賄、涉貪而遭停權者，因素多為未如期完工。

林岱樺，在案件被起訴過程中，讓廠商繼續標政府案就是縱容，過去葉世文、洪嘉宏等涉賄案件，遠雄集團卻仍能繼續參與政府標案，因此她提案修「政府採購法」，若廠商被起訴就應停權1年，經一審判刑確定者，則應停權3年，並將BOT案也納入管理。

公共工程委員會科長陳仲祐指出，現行法規規定，若因行賄被起訴，就可請行政機關檢討是否終止、解除契約，並追回不當得利，判決確定者，若違反「政府採購法」第87條至第92條規定，將被登載為不良廠商，3年內不得標政府標案，但目前問題在於，多數行賄業者非以上述條款定罪，因此不適用。