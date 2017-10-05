雙橡園辦國慶 莫健：美感謝蔡英文致力維持穩定的兩岸連結

美國在台協會理事主席莫健今天應邀出席雙橡園國慶酒會，他在致辭時表示美國感謝蔡英文總統致力維持穩定的兩岸連結。（記者曹郁芬攝）

2017-10-05 11:58

〔駐美特派員曹郁芬／華府4日報導〕美國在台協會理事主席莫健今天說，他與蔡的互動再次印證蔡是一位務實且負責任的領導人，當台灣在多個面向遭遇來自中華人民共和國日增的壓力時，美國感謝蔡英文致力維持穩定的兩岸連結。

台北駐美代表處今天在雙橡園舉行中華民國106年國慶。莫健受邀致辭時表示，很明顯地，目前兩岸關係受缺乏互信之害，美國會繼續鼓勵雙方進行建設性對話以展現耐性、彈性和創意，找到交往的方式以避免誤判並解決歧見。美國會繼續協助中華人民共和國與台灣以兩岸人民都能接受的方式和平解決歧見。台海雙方都不應片面改變現狀。畢竟和平與穩定的兩岸關係不僅符合雙方利益，也符合美國利益。

針對台灣行政院長賴清德最近有關台獨的談話，莫健在受訪時表示，他不會依據任何個人的談話來評論兩岸關係，但美國希望看到兩岸建設性對話。至於中共十九大之後兩岸關係的走向，莫健說，只有時間能證明，這個決定權在北京，美國沒有任何控制權。

兩岸缺乏互信，莫健說，可從有效地溝通開始，蔡英文確實試著展現務實和創意，他表示尊重，但台海雙方都必須在這種精神下交往，推展關係。

美國總統川普11月訪中國時，台灣是否要擔心意外？莫健說：「我不期待會有意料之外的事發生」，美台關係的基礎很堅實，是一個成熟的關係，雙方都有很強的支持力量。

對於美國學者易思安在新書中引用公開資料指出，中國有2020年攻台的作戰計畫，莫健說，他不曉得有這樣的軍事計畫，每個國家都應嚴肅看待自己的安全，軍方通常都有自己擬訂的計畫，要避免惡果，台灣必須要有強大的國防和嚇阻力。

莫健致辭時指出，美台共同合作的同時，要達到更廣泛的區域穩定與繁榮，兩岸關係的穩定是必要的。美國對兩岸關係的和平穩定有持久的利益，因為台灣的安全關乎廣泛的亞太區域安全，因此沒有人可以將台灣的安全視為理所當然。

他說，美國相信一個安全、自信、不受脅迫的台灣更能與北京進行建設性交往。這也是為什麼美國支持拓展台灣的國際空間，維持經濟連結與安全合作。美國會繼續依照台灣關係法出售足以維持台灣自我防禦能力的武器和服務，但雙方安全合作不僅止於軍售。

莫健說，美國也在盡力協助拓展台灣的國際參與空間，他很高興高碩泰9月出席了由國務卿提勒森所主持的「民主社群」部長級會議。

美國在台協會理事主席莫健今天應邀出席雙橡園國慶酒會，在致辭結束後舉杯與台北駐美代表高碩泰互敬。（記者曹郁芬攝）