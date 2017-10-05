國慶4天連假 總統府光雕秀華麗登場

總統府將在10月7日舉辦「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」，四天連續假期共有24場精彩光雕秀，在總統府外牆呈現充滿能量的百年多元文化與歷史。（記者劉信德攝）

2017-10-05 11:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕為慶祝國慶，總統府7日將舉行大開放，當日開放時間並配合延長為上午9點至晚上9點，除夜間府外有光雕表演，府內亦邀請表演團體。

總統府發言人林鶴明表示，當天大開放的日間表演上午10點到11點為楊秀卿說唱藝術團、下午2點至3點為灣聲樂團絃樂四重奏，至於「總統府古蹟建築光雕展演」則在晚上7點半燈儀式起至10點，每30分鐘一場光雕秀，府內小丑劇團表演第一場晚上6點至6點半、第二場晚上8點至8點半 。

林鶴明指出，光雕表演為本次國慶慶典活動最大亮點之一，不僅在7日總統府大開放當天，國慶假期連續4天都有表演，從7日至10日晚上，每晚7時30分至10時，每半小時就有一場光雕秀，民眾可坐在最佳視角的凱達格蘭大道上，觀賞光雕秀。

總統府的首次光雕秀，是由影像設計總監陳怡潔策劃，透過5台4萬流明的高階投影設備與建築燈光設計，展開一齣長達140公尺的光雕環境劇場，滿足民眾視覺饗宴。

光雕秀除特別邀請國寶級說唱藝術家楊秀卿，以說唱藝術演繹傳統廟宇圖騰「旗球戟磬」典故，來為全民祈福。並以1888年出現在台灣的第一台火車「騰雲號」為首，回溯台灣百餘年間軌道的演進，展現總統府引領台灣不斷前行3進的歷史身影，帶領觀眾穿越時空，探索台灣的民間信仰、服飾紋樣、地景植被、族群文化。

總統府將在10月7日舉辦「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」，四天連續假期共有24場精彩光雕秀，在總統府外牆呈現充滿能量的百年多元文化與歷史。（記者劉信德攝）

總統府將在10月7日舉辦「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」，四天連續假期共有24場精彩光雕秀，在總統府外牆呈現充滿能量的百年多元文化與歷史。（記者劉信德攝）

總統府將在10月7日舉辦「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」，四天連續假期共有24場精彩光雕秀，在總統府外牆呈現充滿能量的百年多元文化與歷史。（記者劉信德攝）