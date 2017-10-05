營養午餐費用低 立委質疑菜色比看守所差

2017-10-05 11:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院教育與文化委員會上午審查「學校衛生法部分條文修正草案」，多數立委關注中小學營養午餐內容。國民黨立委柯志恩質詢時，拿出台中看守所的菜單質詢教育部次長蔡清華，蔡清華無法分辨此菜單是否為學校營養午餐，還說「看了都想吃」，遭柯志恩打臉表示，部分縣市營養午餐費用1餐僅30～40元，質疑如此低廉的經費，學生當然不愛吃。

民進黨立委蘇巧慧質詢時，出示一套營養午餐菜單，內容包含滷蛋配可頌、什錦炒麵搭配關東煮，質疑教育部作為學校營養午餐的統籌規劃單位，卻規劃出如此光怪陸離、中西合璧的菜單；蘇巧慧說，雖然教育部要求登錄校園食材，但最後卻開出這種菜單，到底要如何把關？

國民黨立委柯志恩質詢時首先詢問蔡清華，對現今公立學校營養午餐打多少分數？蔡清華則回覆，他認為有70～80分，柯志恩接著出示當前台中看守所的受刑人菜單詢問蔡清華，蔡則不疑有他表示，菜色看起來很好，連他都想吃，最後卻發現根本不是學校營養午餐內容；柯志恩說，目前公立學校營養午餐廚餘都很多，與學校的烹調技術、經費都有相關，批評在凍漲前提下，部分縣市的營養午餐費用1餐只有30、40元，扣掉人事設備費用，真正用於食材的費用只有不到20元，如此低廉費用規劃出的菜單，學生當然不愛吃。