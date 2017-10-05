蒙藏委員會年底前裁撤 人事總處：無適法性疑慮

2017-10-05 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕中央政府有意裁撤蒙藏委員會，明年度並未編列預算，對於考試委員質疑蒙藏會在立法院尚未廢止其組織法前，行政院先推動裁撤，有適法性爭議，行政院人事行政總處今天強調，9月21日考試院院會，部分考試委員提出詢問時，人事總處人事長施能傑已說明，是依「行政院功能業務及組織調整暫行條例」相關規定及行政院新聞局等機關裁撤前例辦理，並沒有適法性的疑慮。

人事總處今天上午發布新聞稿表示，101年和102年已裁撤的原行政院新聞局、原行政院青輔會和原行政院體委會的處理過程等前例也是如此。實務上作業，新聞局的裁撤案，也是先送新聞局組織條例廢止案到立法院，新聞局原來業務就移轉給外交部、文化部和行政院，行政院同時將外交部等3個機關的處務規程和編制表送考試院核備，考試院也同意核備，但迄今新聞局組織條例廢止案尚未完成審議程序。

青輔會當時業務也是先移轉給教育部、經濟部和原行政院勞工委員會，實務做法和新聞局相同。

人事總處指出，蒙藏會業務管轄移轉過程，經行政院檢視後認為並無必要重新修正文化部和陸委會的組織法規，因為文化部和陸委會兩個機關現行組織法規所訂定的職掌文字已足以接收涵蓋移入的新業務，如文化部組織法第2條第8項已明定該部職掌包括「國際及兩岸文化事務交流」，另陸委會組織條例也明定該會掌理大陸事務相關業務。

人事總處表示，蒙藏會組織法廢止案已經由行政院院會於今年8月17日通過，同日送立法院審議，行政院會積極協調立法院儘速完成廢止案的審議。行政院也會再向考試院進一步說明，希望能循以往新聞局等機關的處理案例，修核備文化部編制表修正案。