殭屍闖入立法院！ 獨派團體送訃聞給這4個單位

2017-10-05 11:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國慶日將至，自由台灣黨、台灣獨立黨、北鳥歌唱革命等獨派團體今天到立法院外召開記者會，遞交訃聞給民進黨、國民黨、親民黨、時代力量等四黨團，邀請參加10月10日於凱道靈堂所舉辦之中華民國告別式，自由台灣黨主席蔡丁貴說，中華民國在1949年就死了，下週10月10日，要把中華民國的屍體扛上山去埋，讓中華民國不要繼續在台灣作亂。

獨派團體今天到立法院外召開記者會，隨後蔡丁貴與代表們進入立法院收發室，寄送訃聞給4黨團，活動代表也打扮成殭屍，臉上貼著中華民國國旗，一起進入立法院。蔡丁貴一邊填寫寄送資料一邊說「現在很進步了，都可以進來到收發室，以前都要用衝的。」離開時收發室人員還追出來喊說，「蔡先生，你的收據還沒拿。」

蔡丁貴表示，中華民國在中國於1949年就死了，但是沒有拿去埋，養的肥肥的魔神仔卻還在台灣跑來跑去，下週10月10日要辦活動，把中華民國屍體扛上山去埋，現在把訃文給四黨團，希望今年可以把魔神仔送到大陸、出山，讓他別在台灣作亂，讓台灣人做主人。

活動代表指出，很多人覺得台灣已經是獨立國家，但是中華民國統治台灣快70年，中華民國對外主張自己是正統「中國」，害得台灣人一下子覺得自己是中國人，一下子認同自己是台灣人。

該活動的臉書活動頁指出，為求正式、慎重，已經聘請職業 SiSoMi 樂隊，並尋求各宗教專業幫助中，歡迎各位以花圈、罐頭塔或肉身親到現場共襄盛舉。