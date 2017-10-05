劉佩真也是財經高官應否辭職？ 朱澤民捍衛妻子獨立性

國民黨立委林德福、盧秀燕今於財委會上，接力點名主計總處主計長朱澤民及以及金管會主委顧立雄，質疑兩人妻子同為高層財經官員，為避免衍生弊端，兩人配偶是否應辭職主要職務。（記者吳佳蓉攝）

2017-10-05 11:11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕國民黨立委林德福、盧秀燕今於財委會上，接力點名主計總處主計長朱澤民及以及金管會主委顧立雄，質疑兩人妻子同為高層財經官員，為避免衍生弊端，兩人配偶是否應辭職主要職務。對此，朱澤民捍衛太太自主性，強調妻子（輸出入銀行總經理劉佩真）升任， 一切靠資歷、能力。

林德福質詢時表示，行政院長賴清德在任台南市長時期，其太太便從台電主管職轉調為非主管職，同樣的，顧的太太為現任經濟部次長王美花，朱的太太為輸銀總座劉佩真，皆擔任要職，兩位配偶是否要比照退居後位或辭職主要職務。同時質疑，朱的妻子升任總座，是否是因裙帶關係，因此「一人得道，雞犬升天」。

對此，顧立雄出言反駁，「王次長為獨立個體，絕對不是我的附屬品，」朱澤民也捍衛妻子的獨立性，強調劉總經理於工作上表現好壞，是由其工作能力來界定，劉總經理在輸銀一待30多年，由基層一路累積資歷，直到上任總經理升任輸銀理事主席，才以最資深副理身份升任。

朱澤民駁斥，劉總經理絕對不是因自己升官，且根據人事法令，輸銀隸屬財政部，與主計總處沒有隸屬關係，根據人事法令，有直屬關係才有利益迴避問題。

民進黨立委余宛如痛批，今日財委會在場所有配偶同在財經機關任職的女性財經官員，公部門年資都在20年以上，選擇女性主管看的是能力，不是配偶身份。「很遺憾也很悲憤．國民黨立委帶頭認為女性就應該是男性附庸，要為另一半仕途犧牲自己職涯，這是台灣國會的墮落，身為女性非常遺憾。」