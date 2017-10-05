夫妻檔入閣遭藍委質疑 顧立雄：要用能力評價

2017-10-05 10:40

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今邀請金管會等單位出席，金管會主委顧立雄與經濟部次長王美花夫妻兩人，同台出席備詢；藍委直接點名，質疑由夫妻檔出任部會首長、會給外界不好印象；顧立雄回應，彼此因不同原因擔任現職，應該要用能力來評價。

立院財政委員會今天一口氣，邀請金管會、財政部、經濟部、國發會、主計總處等5個部會，針對「如何具體提升政府及落實加速投資台灣」進行專案報告。

今天財委會有兩對夫妻同台備詢，包括：金管會主委顧立雄與經濟部次長王美花，另一對為主計總處長朱澤民和其夫人中國輸出入銀行總經理劉佩真。

國民黨立委盧秀燕直接點名2對夫妻檔，及前金管會主委丁克華夫人、現任華南金總經理羅寶珠共5人，質疑民進黨政府是近親繁殖，不在意社會觀感，對內閣形象不好。

對此，王美花回應，已經當公務員35年，至於顧出任金管會主委，這是長官徵詢他，自己沒有這麼大的能力去影響；顧立雄表示，王次長是一路從經濟部基層上來，「她的能力如何，以她表現來看；至於我未來表現，應該以我一個人表現來評價。」

接著，國民黨立委林德福也以同樣議題質詢，質疑由配偶擔任政府要職，要如何避免弊端，林進一步問，「顧主委上任說要推動去家族化，你配偶是否應該要離職」。

顧立雄回應，「她（王美月）是獨立個體，絕對不是任何人附屬品」。

此外，顧立雄在財委會正式開議前，曾被媒體詢問，「王次長（王美花）今天也出席，心情會不會緊張？」顧立雄說，今天早上她把門推開、拖著皮箱進來，我問「今天要出席財委會嗎？」沒想到，她不僅來財委會，下午還要趕去高雄，「我跟她說，這有一點，太瘋狂的行程了吧！」