滷蛋配可頌？立委：受刑人吃的比學生營養午餐好

滷蛋配可頌？立委蘇巧慧今天質詢時出示「奇怪的」營養午餐菜單。（記者林曉雲攝）

2017-10-05 10:21

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育及文化委員會今天審議《學校衛生法草案》，眾立委關注營養午餐內容，立委蘇巧慧舉出各種光怪陸離的營養午餐食譜，有學校營養午餐是「滷蛋配可頌」，她質疑這是什麼中西合壁的菜單？也有學校是關東煮配油麵？她要求教育部應該為學生吃的健康把關。

蘇巧慧出示奇怪的營養午餐菜單，例如有一所學校竟以滷蛋為主食，再搭配義大利麵、可頌、青江菜等等，中西合壁的菜單很奇怪，也有學校讓學生吃麵疙瘩湯，雖然現在要登錄營養午餐的食材，但所開出的菜單，要如何把關？

立委柯志恩也出示一份看起來豐盛的菜單，包括辣醬雞丁、蕃茄炒蛋、梅子雞翅等，要備詢的教育部政次蔡清華打分數，蔡清華認為不錯，馬上被柯志恩「打槍」指，這是監獄受刑人的菜單，現在受刑人吃的餐食都比學生營養午餐好，台北和台中比高雄好，因為在凍漲前提下，部分縣市的營養午餐費用一餐只有30、40元，扣掉人事設備費用，真正用於食材的費用只有16到18元，這樣的費用可以吃到什麼？

立委吳思瑤則提醒營養午餐應檢視食材、烹調及保鮮3部分，食物中毒來自於保鮮出問題，她也要教育部政次蔡清華和國教署長邱乾國，去看一齣日劇《Chef~三星級營養午餐》，米其林廚師到學校負責營養午餐，呷健康、呷營養都是低標，看完這齣日劇之後，官員們的任督八脈都會打通，她要求營養午餐升級應該從改善食譜開始。