世亞盟仍編列2千萬預算 綠委提案刪除

2017-10-05 09:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕賴內閣新編列的107年度中央政府總預算近日送抵立法院，外交部主管預算由原先的265億元，小幅縮減為262億元，刪減約2.9億元。其中長期受外界質疑為「養肥貓」單位的「世界自由民主聯盟中華民國總會」與「亞洲太平洋自由民主聯盟」，明年外交部仍分別編列1772萬、383萬元預算。民進黨立委劉世芳表示，世亞盟是反共救國時期「割不掉的闌尾」，不僅成效不彰，內部運作也不透明，將提案全數刪除。

立法院本會期將審查明年度中央政府總預算，行政院長賴清德上任後，新編列的預算書近日已送達立法院。外交部明年編列公開預算262.82億元、機密預算15.66億元，相較去年僅有4.63億元的機密預算，大幅提升將近4倍，為近5年最高。

其中長期接受外交部補助的世亞盟，去年雖有民進黨立委提案全數刪除，但最後仍以「有條件放行」方式，解凍亞盟439萬元、世盟2380萬元的預算，且今年外交部仍編列將近2200萬元的預算補助世亞盟。

民進黨外交委員會政策小組2日召開會議，據轉述，與會立委對外交部明年仍編列世亞盟預算相當不滿，一致認為應全數刪除，也不會再接受以凍結方式處理預算，出席會議的外交部長李大維對此則表示，外交部將尊重立法院決議。

民進黨立委劉世芳批評，世亞盟一開始是為了在反共復國時期，結合世界各國民主國家推展自由民主價值，但如今台灣已是自由民主國家，世亞盟存在意義不大，只是「錦上添花」，也無法真正達到外交功能。

劉世芳認為，世亞盟在去年遭立委提案刪除後，今年編列的預算與去年相差不遠，「少那些錢根本意義不大」；劉世芳說，將提案全數刪除世亞盟預算，讓相關經費回歸到外交部，國會外交、政黨外交的議題，則由民主基金會負責辦理。

成立於1954年的「亞洲人民反共聯盟」，最初是為了反共而設，會員包括中華民國、韓國、菲律賓、泰國、越南，以及香港、澳門、琉球。1967年再以亞盟為基礎，擴大組建「世界反共聯盟」，計有64國、12個反共組織參與；後於1990年更名為「世界自由民主聯盟」。世盟現由前總統府資政饒穎奇擔任總會長，亞盟則由前總統府秘書長曾永權擔任理事會主席。