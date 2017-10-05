名嘴群起轟柯P 他分析原因被網友推爆

最近不少名嘴在政論節目上砲轟柯文哲。（資料照）

2017-10-05 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕最近不少名嘴在政論節目上砲轟台北市長柯文哲，就連之前和柯文哲關係不錯的政論節目主持人彭文正也砲火猛烈，讓柯文哲忍不住傳LINE給彭文正，有網友分析為何柯文哲會一夕之間成為政論節目和名嘴們的目標。

網友「KingKingCold」在PTT指出，翻了最近黑柯文哲最兇的幾個政論節目發現，對柯文哲密集火力式的批判和言論是發生在世大運之後。在世大運期間，名嘴對柯的批判幾乎環繞在唱衰世大運，說世大運辦得不好，批判力道也不是現在可以比的。

KingKingCold進一步指出，在雙城論壇期間，柯文哲講到兩岸命運共同體，雖然受到批判，但也沒有像現在綠營名嘴群起圍攻他是台奸，把不關柯的事安在他身上，當時名嘴批判的程度，也是遠不如如今的。

KingKingCold分析，他認為名嘴會砲火這麼猛烈的原因有兩個，第一個是王八蛋事件，以及其衍伸的24小時內「你和那些反年改團體」破48萬讚事件；再來就是世大運的舉辦結果，徹徹底底打臉了世大運前，各位名嘴的唱衰言論。

KingKingCold認為，柯文哲在一天之內累積48萬讚，超乎這些名嘴的想像，所以他們怕了，他們怕這種完全在他們控制之外的政治人物，今天一個首都市長，公然在臉書反嗆一個小市民，竟然能在一天內得到接近50萬的支持，如果今天他嗆的是這些名嘴，他怕不怕？肯定怕得要死。

KingKingCold指出，所以名嘴能做的只有兩種，一種是低調處理，當柯文哲不存在，但如果背負著黨公關兼打手的職責，也只好硬著頭皮上，只能盡全力的打，這也就是為什麼柯文哲說：「如果明年五月他們還打我不死，那我就穩了」。

這篇文章在網路上被網友推爆，網友留言：「真的不是柯太強，是對比的太廢」、「打著打著民調居然上來了，名嘴嚇壞了」、「柯對目前政壇來說是一個怪咖」、「柯把自己事情做好就會無敵啦」、「現在民眾對柯還是有信心，接下來就是看他自己了」。