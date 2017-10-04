台北駐加拿大辦事處慶國慶

2017-10-04 23:00

〔駐美特派員曹郁芬／華府4日報導〕台北駐加拿大代表處3日晚間於渥太華著名的「城堡飯店」舉行「慶祝中華民國106年國慶酒會」，由大使龔中誠夫婦主持，出席加國政要包括加台國會友協會長史歌蘿（Judy Sgro）等70位聯邦參眾議員、外交團成員、各部會官員及僑界友人約500人到場祝賀。

酒會在祥獅獻瑞的鑼鼓聲中揭開序幕，首先齊唱加拿大及中華民國國歌，龔中誠致詞時先以英文、法文、 中文、閩南語、 粵語向來賓簡短致意，將不同族群一網打盡。

龔中誠表示，欣見台加避免雙重課稅協定自2017年1月起正式生效，特別感謝加國參眾議員去年12月的最後努力，也寄望雙方早日啟動投資保障協議，以利擴大雙向投資。值得欣慰的是，在台斷14年後，加拿大航空在今年6月恢復溫哥華直飛台北的航線，有助於強化台加雙邊交流。

龔中誠說，地球只有一個，台灣雖被排除在聯合國體系之外，但自願遵守聯合國永續發展目標，已公布「自願國家檢視報告」，說明台灣在永續發展目標上所達成的具體成果。他強調台灣在「踏實外交」原則下強化與加拿大友好關係的意願，也重申台灣推動參與「國際民航組織」、「世界衛生組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」、「國際刑警組織」等國際組織的決心。

在加國眾議紛紛上台致詞祝賀後，龔中誠夫婦與在場政要共同舉杯及切蛋糕，祝賀台加友誼。來自台灣的泰雅族「瑪優舞團」也在酒會中表演精彩的原住民歌舞，贏得熱烈掌聲。現場提供的刈包、鹽酥雞、珍珠奶茶、月餅等台灣美食，以及多種口味的台灣啤酒、高梁酒及噶瑪蘭威士忌，讓台加賓客流連忘返。