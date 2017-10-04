生態交通世界大會閉幕 陳菊發表高雄宣言

2017-10-04 19:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為期3天的2017生態交通世界大會，今天下午舉行閉幕式，高雄市長陳菊發表12項策略的「生態交通-高雄宣言」，也將於今年11月聯合國氣候變遷大會上傳達。

生態交通世界大會是生態交通全球盛典的重頭戲，共有來自43國、53城市、超過1200位產官學界與會，一起討論「宜居、共享、智慧」這三個生態交通發展策略。

經過與會者腦力激盪，今天下午的閉幕式上，由陳菊、ICLEI（地方政府永續發展理事會） 副秘書長Monica、盛典活動創辦人Konrad、台達電創辦人鄭崇華，共同發表「生態交通-高雄宣言」。

「高雄宣言」列出12項策略，來達成永續都市運輸及生態交通的承諾。一、 在規劃城市的同時，會兼顧城市交通運輸；二、把人優先於車輛；三、 支持共享及有效使用的交通工具、巷道、路緣和土地；四、 提倡使用公共空間和運輸設施人人平等；五、 支持公平的使用者費用 ；六、 致力於邁向整合和無縫連接。

七、 領導通往零排放和再生能源運輸的未來；八、 支持在都市區域的自動駕駛汽車，只應該被共享車隊運營；九、 保護我們城市的空域；十、 將永續原則應用在運送物品上：綠色貨運和生態物流；十一、 保證利益關係者的參與；十二、 為我們的地方政府準備未來的運輸。

陳菊強調，期盼高雄經驗能分享到其他國內外城市，持續為改善全球暖化、氣候變遷做貢獻，這份宣言也將在今年11月，於德國舉辦的聯合國氣候變遷會議進行發表，向世界傳達。

盛典活動創辦人Konrad表示，高雄正走在城市轉型的路途中，透過這次盛典的舉辦，給了與會貴賓一個相當美好的「高雄體驗」。

生態世界大會結束後，與會外賓明天將前往捷運美麗島站光之穹頂、高市圖總館參觀，體驗高雄的人文觀光資源。同時，駁二特區B4會場及戶外體驗區，仍將持續有各項綠色運具的展覽，持續到10月30日。