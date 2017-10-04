彰縣百里侯之戰 國民黨年底推強棒出征

2017-10-04 19:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年就是2018年縣市長選舉，國民黨組發會評估，全國13個民進黨執政的縣市，有5個縣市是國民黨較有重新拿回執政權的縣市，彰化縣是其中之一，組發會揚言推派強棒出征，外界目前看好現任立委王惠美出線機會高，不過，新任中常委將於10月11日上任，左右提名人選，王惠美能否出線仍有變數。

國民黨中常委選結果，彰化縣當選4人，全國農會理事長蕭景田和彰化議長謝典霖得票數高居第2和第6，兩人在中央的說話份量大幅提高，組發會希望在今年年底之前完成初選機制，並在明年春節農曆年前確定提名人選。

對此，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，未來進入黨內初選流程，即便只有一人登記，還是需進行全民調，黨中央會看民調結果，決定提名與否。

蕭景田表示，國民黨要取回政權，讓綠地變藍天，就要透過民主機制，讓黨內表態有意參選者，都參加登記，登記後再協商，協商未成再進入初選機制，目前檯面上跑得很勤的王惠美，將來會不會成為國民黨提名人選仍有未知數。

蕭景田指出，他覺得，縣長提名人選和中常委選舉結果是兩回事，國民黨對縣政有熱忱的人很多，「包括我在內」，目前他還沒有決定選或選，還是要看最後定案的初選辦法再決定。

謝典霖說，只要魏明谷做得不好，挑戰者就很有勝選機率，他全力支持黨中央的規定，應遵循黨內初選機制，選出民調最高、實力最好的參選人。

王惠美表示，要勝選唯有團結，目前她還是繼續勤走基層跟民眾搏感情，等黨的遊戲規則，她再決定下一步。