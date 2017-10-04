僑委會：中國統促會來台 意圖強化反獨促統力量

2017-10-04 17:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院外交委員會明安排僑務委員會進行業務報告。僑委會在書面業務報告中指出，中國近年強化對海外僑社的統戰活動，以「中國和平統一促進會」為首的組織成員，近期以「經貿文化交流」為名組團來台，透過管道安排拜會國內有關團體，意圖串聯海內外反獨促統力量，政府應提高警覺、審慎因應。

僑委會在明日提出的業務報告中指出，中國除近年在海外積極布局發展本身僑團僑社組織外，也透過「中國和平統一促進會」（簡稱統促會）、「海外聯誼會」等統戰外圍組織，對友我僑社進行「推進全球反獨促統活動」，慣用手段是「以僑促官」、「以僑促統」、「以商圍政」及「以經逼政」，藉由滲透、恐嚇、分化及籠絡友我僑團，企圖於海外孤立並壓縮我國的僑社規模，以及僑胞對於中華民國的支持、對於台灣的向心。

報告指出，自去年520後，中國透過遍布全球的「統促會」分會，藉舉行各類活動批評我政府當前兩岸政策，挑撥分化友我僑團對於中華民國及台灣的情感與支持立場。

報告提到，統促會除在美國、加拿大、澳洲、菲律賓及巴西等許多國家透過舉行座談會、研討會、記者會、刊登文宣外，也以例行活動發表談話或向我駐處遞交呼籲信等方式，在各地僑區推動「反獨促統」活動；同時，中國也藉香港回歸20週年，在全球舉辦慶祝活動，宣傳「一國兩制」及「反獨促統」論調。

報告強調，近期亞太地區數國統促會成員，以經貿文化交流為名組團來台，透過管道安排拜會國內有關團體，並就促統議題進行討論，有別於過去僅在海外運作模式，意圖串連海內外「反獨促統」力量，欲為統戰工作進行更全面的布局。