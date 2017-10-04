香港民運人士來台絕食 籲台人勿輕信中國

香港民運人士呂智恆昨起在立法院側門展開絕食行動。（記者彭琬馨攝）

2017-10-04 16:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕在香港主推不低頭運動、霸買中資黨企貨品的民運人士呂智恆，昨晚起在立法院側門展開絕食行動。呂智恆今受訪時表示，台灣有太多主張統一的人，對中共有不實際的妄想，盼能透過此行動呼籲台灣人看清中國真面目，同時提醒台灣政府與社會應持續關注李明哲事件，聯合國際、譴責中國。

1個多月前規劃來台的呂智恆，昨下午4點左右在立法院側門搭起一頂小帳棚，將自3日起一路絕食到雙十國慶當天，預計以運動飲料度過為期1週的絕食行動。

隻身來台的呂智恆表示，李明哲被中共強迫認罪，這是「不公平的」；他認為，「今日李明哲，就是明日香港人」，選在中秋節來台進行絕食行動，是為了提醒台港兩地人民，不要忘記在獄中的李明哲，以及因雨傘運動遭逮捕入獄的學運領袖黃之鋒等人。

呂智恆強調，台灣政府對李明哲事件太低調、也太軟弱，他認為台灣應持續向中共爭論，並聯合美國、英國等國際社會，連署譴責中國，唯有中國面臨國際壓力時，才有可能做出改變。

他同時對台灣社會提出呼籲，別輕易相信中國「一國兩制」的謊言，台灣現今擁有的民主是經過很多人共同爭取而來，是「不容易的」，盼台灣人不要輕信中國，否則現在擁有的民主自由，有天可能會失去；呂智恆說，台港兩地元首，應聯合起來對抗中國，霸買中資黨企產品，共同維護台港自主。