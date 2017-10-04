交通部證實：星宇條款最慢下週核定

2017-10-04 15:00

〔記者陳宜加／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒籌設星宇航空，一波三折，攸關新航空公司成立門檻的「星宇條款」修法一度受阻；民航局上週重新將修正草案送入交通部，重露曙光。交通部政次范植谷今天證實，最慢下週核定，年底前可望如期公告上路。

民航局參考國外作法，改以能力、財力作為成立航空公司考量，提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，非航空業者成立航空公司，不再規定公司成立年限與「經營國際運輸或國際貿易五年以上」門檻；另須提出60億元財力證明。

張國煒原預計今年底依新法提出申請，但修法除遭業界反對、上月更遭交通部退回，張國煒因此公開批評現行門檻不合理；交通部要求民航局重新通盤檢討現行民航法規，提出更具前瞻性的內容，民航局已於上週九月底完成相關法令檢討，再次送入交通部審議。

交通部航政司長陳進生曾表示，現行門檻確實不合理，該修就修。修法時程預計十月預告、最快十一月底、十二月初完成法制作業程序後，即可公告上路。

主管航政業務的范植谷今天證實，考量民航局已經充分參考國際法規、通盤檢討國內現行法規內容，加上航政司並沒有太大意見，將原則同意修正草案內容。目前修正草案正由內部往上簽核，希望最慢下週核定，他強調，有問題的法規該修就修，照程序進行。

民航局此次一併提出26年高齡客機強制汰除，范植谷表示，老舊機齡確實常導致班機延誤、取消狀況，造成消費者權益受損，民航局將儘速召開公聽會，蒐集各界意見；至於修改航空公司設立門檻部分，已經充分討論、研究，基本上已定案。他也希望兩者一併處理，而非一條一條修，時間有限，盼儘快完成修法。

民航局長林國顯日前說，修改門檻已召開兩次公聽會取得共識，不會再修改，除改以財力與能力為考量，也要有航務、機務、飛安、機隊、品管等5大飛安主管經營團隊與至少3架飛機，並將展開5階段嚴格審查。