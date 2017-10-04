獲台灣重賞黃金5萬兩 「反共義士」後半生多半是...

2017-10-04 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕孫天勤當年是第一個駕駛中國米格21戰鬥機「起義來歸」（中共飛行員駕機投奔台灣）的「反共義士」，日前因肺炎併發敗血病於三軍總醫院病逝，享壽82歲。而當年「投奔自由」的中國人被冠以「反共義士」稱號，並可獲得大筆的黃金、「被安排」老婆等獎賞，據統計，台灣政府前後發出多達5萬兩黃金；雖然投誠台灣能在一夕之間名利雙收，但多數晚景淒涼。

據親中國立場的香港《文匯網》報導，最受關注的是50年代到7、80年代開飛機到台灣「投誠」的「反共義士」，當時這些人被視為向中國宣傳最佳的題材，因此台灣政府祭出豐厚的獎賞，其中，拿到黃金最少的是1961年9月駕駛AN-2型民用螺旋槳飛機輾轉抵台的邵希彥、高佑宗兩人，共獲500兩黃金；獲得最多的是不久前病逝的孫天勤，獲7000兩黃金（當時市值約新台幣1.2億元）。據統計，當時台灣政府前後總共發出多達5萬兩的黃金。

報導指出，雖然台灣官方將黃金分次給付，以防這些反共義士重賞到手後一下子就揮霍殆盡，但突如其來獲得這高額的獎賞，多數人還是忍不住揮霍，過著紙醉金迷的日子，以至於人生到最後窮困潦倒。

在1983年投誠台灣的卓長仁、姜洪軍、高東萍等6人挾持民航機到南韓，最後台灣政府發給每人新台幣好幾百萬元，但這幾人處境大都不好，其中卓長仁與姜洪軍兩人後來合夥綁架、殺害國泰醫院前副院長的獨子，2001年被槍決。而1983年至1987年投誠台灣的王學成、鄭菜田、蕭天潤、劉志遠等解放軍飛官，從台灣官方拿到的黃金與現金從3、4百萬到2、3億元都有，幾乎都敗光。

隨著台灣政府在1991年宣布終止「動員戡亂時期」，「反共義士」也漸漸成為歷史名詞，此後若有中國飛行員飛抵台灣想投誠，也一律取消相關獎勵，若劫持民航機到台灣，會改依劫機罪法辦、判刑、入獄，到現在反共義士已從象徵榮耀、英雄，變得尷尬。