反共義士孫天勤逝世 安葬五指山公墓有望

2017-10-04 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕曾駕駛中國首架米格-21戰鬥機，起義來歸（中共飛行員駕機投奔台灣）的反共義士孫天勤，因肺炎併發敗血病，於三總逝世，享壽82歲。家屬原先期盼安葬於國軍五指山公墓，但因不符規定遭拒，讓他們很難過，國防部聞言表示，將與家屬洽談，專案處理。

綜合媒體報導，孫天勤1937年出生於中國陝西，1956年加入解放軍，1983年駕駛新式米格-21戰鬥機，從大連起飛執行試飛任務，途中轉降南韓首爾機場，對方還發出空襲警報，引起民眾恐慌。當時孫天勤解釋，他的目的地是台灣，而非中共打過來；這架戰機經韓、美軍徹底調查後，被返還予中國，人則由我國防部接走。

報導指出，當年為保孫天勤順利自韓抵台，國軍事前擬訂多項防範策略，並於「接孫」專機起飛後，派出十幾架F-5E型戰鬥機升空伴飛待命，以防遭中攔截、殲滅，最後在數架F-104G星式戰鬥機接替護航下，8月24日平安降落台中清泉崗空軍基地。

據悉，孫天勤抵台後，時任參謀總長郝柏村、總政戰主任許歷農，親自前往迎接，隨後驅車北上，再由新聞局長宋楚瑜，主持記者招待會。孫隨後更公開獲頒上校官階、獎章，以及7千兩黃金（當時市值約新台幣1.2億元），足見政府對孫，以及夾帶的情報有多重視。

孫天勤最後與同為反共義士的音樂家李天慧，共結連理，退伍後一度旅居加拿大。對於家屬欲將孫葬於五指山公墓（即汐止國軍示範公墓）一事，國防部回應，將以專案方式處理，與家屬洽談協助辦理後事，並會同後備指揮部、空軍司令部，前往孫家表達關切之意。