柯文哲強遷南門市場到官邸旁？府院同步澄清

台北市知名南門市場改建至今仍遙遙無期。（記者黃建豪攝）

2017-10-04 14:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕本期「鏡週刊」一則題為「『柯P槓小英』無視總統維安 柯P強遷南門市場到官邸旁」報導，就台北市政府處理南門市場搬遷案選擇處所一事，稱府院曾就本案討論，並指示張景森政委向市府溝通。府院今天同步澄清。

總統府表示，有關這項市政議題，屬於地方政府與土地所有單位間相涉事務，在媒體報導前，府院均未有所聞，更遑論為此有「緊急會商」並指示政務委員就此與市府磋商情事。由於這樣的報導，與事實明顯出入，為免淆誤輿論，特此說明。

行政院表示，行政院就此項台北市政議題，並不知情，亦未有指示張景森政委處理，更沒有所謂「緊急會商」之情事，相關報導此部分與事實不符。

「鏡週刊」報導，世大運後，台北市長柯文哲與民進黨政府持續交鋒，雙方關係不斷探底，如今恩怨可能再添一樁！北市南門市場預定年底拆除改建，9月中柯文哲擬砸2.5億元向台銀承租緊鄰總統官邸旁的閒置土地，安置270戶攤商3年，但該處距離總統官邸僅250公尺，維安及交通問題都未經評估，府院得知後緊急透過政務委員張景森擋下此案，才免掉柯P與小英政府再一次交火。