問政也需要體力！ 綠委分享他們的鍛鍊秘訣

趙天麟（中）十分熱衷於路跑。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-10-04 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕立委平常忙於問政，除了耗費心神，也十分需要體力，民進黨立委趙天麟養成跑步習慣，同黨立委呂孫綾和鍾佳濱則分別用TRX課程、游泳來鍛鍊體力。

根據《風傳媒》報導，趙天麟養成跑步習慣已有4年時間，一個月會評估120公里的跑量，一週跑個3到5天，雖然一開始跑1、2公里比較難，但只要突破界限，肌耐力就會強，過去常認為「自己跑不到那個距離」，但經過長期練習後可說是「越跑越有感」，而且跑步可欣賞戶外風景，出訪行程時也會找空檔早起跑步；若留在台北開會，趙天麟則會趁著開會期間的空檔到中正紀念堂跑步，一跑就是10到20公里。

呂孫綾提到，從前最喜歡皮拉提斯（Pilates），當時每隔2、3天就會去運動，但後來忙於選舉，選上立委後，忙於工作、壓力大，甚至還累出一場病。呂孫綾表示，後來在朋友推薦下參加了TRX（懸吊式阻抗訓練）課程，除了「逼自己運動」也和朋友互相督促；假使太忙沒時間參加課程，也會在返家之後做做伸展運動以及「棒式運動」，就是要為了增強體力。

鍾佳濱則是一位「游泳成癮者」，從高中到大學一直都有加入游泳隊，直到現在還是養成規律的運動習慣，鍾佳濱笑說，過去1年已出訪國外12趟，但第一件事就是到飯店找游泳池，「盡可能找到地方游泳」。而上個月立法院臨時會進行「不斷電表決」，某天通宵表決後僅從凌晨5點休息到9點，他沒有補眠，反而是跑去游泳，他笑說，「游完泳，精神就好了，體力自然而來會來，只要養成習慣就好。」