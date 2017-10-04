查封喊卡？黨產會：國民黨要求不要現場貼封條

法務部執行署昨天告知國民黨律師，暫停明天查封行動，黨產會表示是國民黨要求不要現場貼封條，但不影響查封效力，圖為首波查封行動。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-04 13:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展透過媒體表示，法務部執行署昨天告知國民黨律師，暫停明天對國民黨不動產的查封行動，理由是黨產會申請暫不執行，24日查封金門縣黨部也暫緩；對此，行政院黨產會發言人施錦芳受訪時否認提出申請一事，強調這是國民黨主動請求執行署不要現場張貼查封公告，黨產會對相關查封程序，尊重執行署職權。

執行署台北分署明天上午排定的第2波現場查封行動，包括台北市萬華區富民路、新北市新店區文化路，以及明天下午第3波查封台北市文山區3處地點；10月24日的查封國民黨金門縣黨部。

施錦芳強調，邱大展應該很清楚，行政執行署已將須查封之不動產通知地政機關進行登記，執行效力自登記時便已發生，執行署是否到現場貼封條，張貼查封公告，不影響查封效力

施錦芳表示，由於行政執行署首波現場查封作業引起糾紛，執行署台北分署昨天找來國民黨和黨產會進行討論，詢問後續現場查封能否順利進行。

施錦芳指出，國民黨當時提出請求執行署暫停張貼查封公告，並表示願意後報，說明土地使用情形；黨產會則告知執行署，有接獲有民眾要去查封現場潑糞的情資。執行署詢問黨產會意見後，黨產會回覆尊重執行署職權。