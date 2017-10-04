賴清德秋節訪基隆慶安宮 舅舅主委打80分讚「沒漏氣」

行政院長賴清德（前排右三）在秋節到慶安宮參拜，也向擔任主委的舅舅童永（前排右二）請安問好。（記者林欣漢攝）

2017-10-04 12:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天中秋佳節，行政院長賴清德中午到基隆慶安宮參拜，也向他的舅舅、慶安宮主委童永請安，童永說，賴清德接任行政院長後，很重視大武崙水災復建進度，他要給賴清德打80分，「絕對沒有漏氣！」

賴清德表示，很高興中秋節回來慶安宮參拜，希望媽祖保佑國泰民安、風調雨順，國政推動成功，人人安居樂業。

賴清德說，舅舅童永70多年前就離開萬里到基隆，但還是對故鄉很有情感，一直公開透明為地方服務，「擔任主委我們都感到與有榮焉，」由於萬里的生活圈在基隆，賴清德逢年過節也都會到基隆，對基隆感覺也很親切。

賴清德也當慶安宮媽祖面前宣布，大武崙十多億元的水災復建經費，絕對支持到底。

賴清德說，發展經濟是最優先推動的政策，軍公教加薪3%政策推出後，現在很多私人企業踴躍支持，也有大學響應，接下來要進一步增加薪資扣除額、標準扣除額，減輕賦稅、一般家庭的負擔，公司企業有盈餘，願意投資，增進社會消費力。

賴清德提到，接著還要檢討一例一休政策，該政策實施快一年，對勞工有保障，但對企業失去彈性，總質詢結束就會提出對策，保障勞工也讓企業有更大的彈性空間來經營，未來也會進一步鬆綁相關法令，以及5+2產業的創新等，台灣才能在國際上跟人家競爭。