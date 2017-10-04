南門市場搬總統府旁遭擋 市場處：與維安無關

2017-10-04 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市南門市場改建一延再延，原因在於市場皆採原地改建，施工期間200多個攤商的中繼市場地喬不定，因台北市政府屬意將攤販安置在華光特區，但攤販百分百反對後，使得改建進度毫無進度兩年來。周刊報導，台北市長柯文哲今年盼台銀元大一品苑豪宅旁閒置土地，作為南門市場中繼使用，但因距離總統僅250公尺，因維安問題，遭總統府緊急擋下。

市場處主秘王夢龍今天上午出面說明，證實北市府盼藉用一品苑旁的空地作為臨時中繼市場。但他強調，中繼場所使用期程為2018年到2024年，但台銀規劃在2023年就要將該空第興建為第二辦公室使用，才是導致租借不成的原因，與總統府維安沒有關係。

王夢龍也說，南門市場中繼市場，目前北市府的方案，仍是希望攤商在華光特區的特四、特五暫時營業3年，該區位於金山南路與金華街交叉口，鄰近永康商圈，加上已是市有地，較容易處理。

另就柯文哲曾於9月27日在臉書發文指「擁有許多傳統風味的南門市場，也會在明年啟動改建計畫 」。市場處官員也說，按照預定，南門市場改建計畫預定是在2019年，因南門市場攤商不願搬遷至華光特區特四、特五，因此改建期程皆無法確定。

南門市場自治會長王銓國也說，特四、特五範圍太小，且周邊商機差，不僅住戶反對，市場攤販也是百分百反對，從沒同意過要去那邊。