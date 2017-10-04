與賀陳旦不同調？賴清德：共同討論決定

對於國慶連續假期夜間免收費，與交通部長賀陳旦不同調，行政院長賴清德說，「我們共同討論之後一起決定，晚間免收費持續。」（記者張安蕎攝）

2017-10-04 12:17

〔記者張安蕎／新北報導〕行政院長賴清德上任後，拍板國道國慶連續假期夜間免收費，作為給人民的小確幸。不過，交通部長賀陳旦卻指出，夜間行車不安全，政府不該鼓勵。對於意見不同調，賴清德今天說，「我們共同討論之後一起決定，晚間免收費持續。」

賴清德今天到高公局交控中心視察，媒體詢問，夜間收費政策是否與賀陳旦不一樣？賴清德先稱讚賀陳旦「是一個非常有經驗、也是非常專業的專家」，對於夜間收費有一些他的觀察，但是，兩人討論後，仍維持既定政策。

賴清德說，不管上一次夜間收費或夜間免收費，晚上用高速公路的車輛大概都佔13％至14％。換句話說，這些民眾長年以來已經養成習慣，會在下班後、攜家帶眷一起開著車，晚上回到故鄉來。

他指出，這一群民眾的生活習慣，必須給予尊重，特別是百分之十幾的民眾，若真的是有效可以驅動，都跑到白天來，那白天也是一個很大的麻煩。

他說，他和賀陳旦共同注意到這個事情後決定，晚間免收費持續，但是白天就實施「日間離峰減價措施」，讓民眾在白天也都能使用高速公路，並建置公共運輸的優惠待遇，如此無論是對個人，還是整體高速公路的交通情況都是好的事情。