讚賴清德講台獨很勇敢 李登輝也籲小英修憲要講清楚

李登輝在隨扈的扶持下走進會場演講。（記者黃文瑜攝）

2017-10-04 12:07

〔記者黃文瑜／台南報導〕行政院長賴清德日前不斷表達「台灣獨立」的政治立場，前總統李登輝今天上午出席台灣基督長老教會南部大會演講，稱讚賴清德很勇敢說「台灣獨立」不簡單，並對賴清德上任後蔡英文的民調提高16%以及表現感到滿意，但對於蔡英文卻有諸多期許。

李登輝受到民眾熱烈歡迎，對於媒體提問他有問必答，媒體提問，賴清德任行政院長幫他打幾分？「我不幫他打分數」，李登輝指出，賴清德在台南市做人、做事大家都很欽佩，上任後蔡英文的民調提高16%，這樣就知道他有能力。

對於民進黨一年多來的執政，李登輝認為和民眾期待有落差，針對蔡英文要修憲，李登輝表示，要修什麼憲要先弄清楚，修憲很複雜，憲法不適當的地方，要怎麼修要先讓大家了解，要講清楚，不要只說要做。並且期待蔡英文能促使，軍隊國家化、司法改革、教育改革、心靈改革。

李登輝進一步表示，現在內部改組，賴清德很勇敢、有能力、能做事，對於台灣立場很明確，可以幫蔡英文完成很多事情，「真的很好」。也強調，不要用先來後到台灣的年代，作為是不是台灣人的判斷標準，為了下一代子孫的尊嚴、生存、大家要同心走出台灣未來的路。