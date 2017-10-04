張哲生不滿雙十條幅沒國旗！他列歷年標誌酸中華美學

今年採用三彩雙十圖。（圖擷取自中華文化總會）

2017-10-04 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕被封為「懷舊達人」的製作人張哲生因不滿街頭慶祝的條幅沒有國旗，引起網友不同看法。臉書粉絲團《小聖蚊的治國日記》則列出2012年到2017年代表國慶日的標誌反酸回去！

《小聖蚊的治國日記》則列出2012年到2017年代表國慶日的標誌反酸。（圖由小聖蚊的治國日記提供）

張哲生在臉書上表示，在街頭看到政府用這種號稱具有創意的旗幟來慶祝中華民國的生日，深深覺得不如單純掛上青天白日滿地紅的中華民國國旗，既簡單明瞭又有意義，不是嗎？「中華民國在國際賽事上被迫使用會旗取代國旗是逼不得已，為什麼政府在自己的國土上還要弄一個三彩雙十圖樣來取代國旗呢？」

張哲生在臉書發文，並質疑三彩雙十圖。（圖擷取自張哲生）

這樣的言論引起討論，《小聖蚊的治國日記》則列出2012年到2017國慶日的標誌，並諷刺張哲生「我猜張哲生們的崩潰點應該在於沒有使用中華民國美學吧」、「其實是2016分水嶺，有眼睛的都知道哪些設計好」。

網友紛紛感嘆，「原來前面那麼ㄘㄡˇ噢！（驚）」、「以前的應該是俗到直接忽略」，還有網友把焦點放在2014年的標誌，「2014有夠不要臉」。