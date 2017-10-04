李新墜樓與感情生變有關？ 女友郭新政回應了！

郭新政自李新過世後就神隱，如今終於做出回應。（圖取自李新臉書）

2017-10-04 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員李新上週傳墜樓身亡，李新兒子李柏毅先前透露父親最近心情不好，後來又傳出心情不好的原因和女友郭新政感情生變有關，如今郭新政也做出了回應。

《周刊王》報導，李新2014年底連任成功後，安排李柏毅接任研究室主任，計畫讓兒子接棒參選，但郭新政竟在內部會議提議，是否可讓她有紐約大學博士學位的兒子當接班人，結果遭眾人否決，郭又接著以鍾小平欲參選台北市長掛出的「台北新政」看板，開玩笑說：「我就是新政，可以換我選。」但是李新最後還是力挺兒子，不考慮郭的提議。

《壹週刊》報導，李新把大部分財產留給前妻，身上用來養老的錢則全給郭新政管理，包括通告費等也全給郭，等於經濟大權整握在郭手上。兩人分手時李新曾要求郭女把剩下的錢還他，不料郭卻說錢已用完，讓李新很不能接受，研判金錢問題也是壓力來源，不過，此說法並未獲郭新政回應。李新的朋友及助理對郭新政為人處世頗有意見，許多助理對郭「干政」做法不滿，郭新政要李新把政治資源交棒給她，同樣讓李新感到壓力。

郭新政在李新過世隔2天傳簡訊給李新好友、市議員戴錫欽，請戴幫她表達「新哥一生為國為民，做盡慈善公益，現在在天上做天使，請大家替他禱告。」

面對種種傳言，郭新政回應《周刊王》「李新一生清白，為國為民服務，令人感佩，發生意外憾事，我們深感悲慟與哀悼，目前坊間藉機炒作子虛烏有的報導，對李新議員都很不公平，且恐有觸法之虞；誠摯祝福李新早日安息。」