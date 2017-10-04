頻失言使綠營關係惡化 蔡壁如會議上酸爆柯P

2017-10-04 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲與民進黨關係惡化，柯文哲日前和幾位府外競選幕僚會商對策，其中一項就是如何修補與民進黨的關係，不過眾人對此也只能面面相覷，氣氛凝重，就連柯文哲的辦公室主任蔡壁如都嗆他：「市長不用再說台大是校園自治了，柯文哲現在連自己的嘴巴都無法自治了」面對蔡壁如的批評，柯文哲也只能不發一語，沉默低頭。

《鏡週刊》報導，知情人士透露，柯文哲日前和幾位府外競選幕僚會商討論脫離與民進黨交惡困局的對策，一名綠營出身的幕僚向柯文哲說：「你一點都不缺建議，問題在於太多人給你建議，但你還是習慣照著自己的想法做！」

親柯人士指出，柯文哲最近的危機，都是自己上電視專訪多言惹禍，柯文哲雖然在內部輿情會議時都一臉懊惱，但風波過後還是故態復萌，仍不斷惹禍，讓幕僚們很無力。

柯文哲在關係如此緊張之際，仍堅持上趙少康的節目，幕僚都捏了把冷汗，當天派出5人盯場，但柯文哲話匣子一開，又失言爆前總統陳水扁裝病，甚至被問到是否覺得蔡英文準備好了，他搖頭苦笑，被解讀為認為蔡英文沒準備好當總統，讓幕僚們感到無奈。

連柯文哲的辦公室主任蔡壁如都嗆他：「市長不用再說台大是校園自治了，柯文哲現在連自己的嘴巴都無法自治了」但柯文哲當下反應也只能不發一語，沉默低頭。