蔡政府3大方向「獵狼」！ 週刊爆統促黨快GG了...

統促黨由竹聯幫大老張安樂所創。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-04 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕獵狼行動！上月底「中國新歌聲」節目在台大引爆流血衝突，其中發生統一促進黨成員持甩棍毆傷學生，外界把矛頭直指「白狼」張安樂為首的統促黨。週刊報導指出，統促黨在統獨問題製造衝突，不斷挑戰蔡政府紅線，現傳出檢調、國安單位等已磨刀霍霍，可能研究撤銷統促黨的政黨許可。

《壹週刊》報導，統促黨由竹聯幫大老張安樂所創，雖號稱有3萬黨員，但有近9成是竹聯幫份子，張安樂逃亡中國17年，在2013年回台後，統促黨幾乎無役不與，包括太陽花學運等都曾動員，今年還曾追打來台的香港學運人士黃之鋒，甚至傳出壹傳媒創辦人黎智英日前來台也差點被打。

報導指出，蔡政府已對統促黨下達「查金流」、「掃黑施壓」、「研究撤銷政黨許可」等3大方向，加上菲律賓總統杜特蒂也把毒品來源指向竹聯幫，甚至勾結IS份子，更讓國安高層更加重視此事。

由於統促黨沒收黨費，許多人質疑金流問題，日前還傳出統促黨、竹聯幫每年收中國政府500萬、3000萬人民幣資助。根據《政治獻金法》，我國政黨不得收受中國、港澳的政治獻金，因此國安高層決定撤查統促黨的資金流向，另外國安單位也透過警方強勢掃黑，據稱統促黨有26名竹聯幫幹部，涵蓋該幫「六堂一會」，疑似都是統促黨的打手。

針對蔡政府施壓，張安樂接受採訪時老神在在，他否認有收中國政府金援，並說他根本不缺錢，至於不少成員都有竹聯幫背景，他則不否認，還反批民進黨很多人也是黑道，並強調統促黨是統促黨，竹聯幫是竹聯幫，兩者各做各的事情。