懷疑卡到陰？週刊爆5大壓力壓垮李新...

李新上月底傳出墜樓。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-04 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員李新上月底傳出墜樓身亡，外傳李新近期因病所苦，身體不堪負荷急轉直下，週刊報導則指出，有5大壓力導致李新備受壓力，他的友人甚至說，這一切和他剛分手的女友郭新政脫不了關係。

《壹週刊》報導，李新近期身體不佳，嚴重到家人認為他可能「中邪」，篤信基督教的他也懷疑自己是否「卡到陰」，日前還打算前往中國求助特異功能人士。報導指出，李新最近困於健康、感情、家庭、金錢、事業等5大壓力下，各方都承受極大壓力。

李新3年前與前妻郭竹卿離婚後與女強人郭新政交往，外傳李原本有意和郭結婚，但遭郭拒絕，分手後李新搬出郭的豪宅與妹同住，最近因妹妹出國才與前妻同住，由前妻照顧暴瘦且精神狀況不佳的李新。

據傳李新把大部分財產留給前妻，身上用來養老的錢則全給郭新政管理，包括通告費等也全給郭，等於經濟大權整握在郭手上。兩人分手時李新曾要求郭女把剩下的錢還他，不料郭卻說錢已用完，讓李新很不能接受，研判金錢問題也是壓力來源，不過，此說法並未獲郭新政回應。

另外，報導稱李新的朋友及助理對郭新政為人處世頗有意見，許多助理對郭「干政」做法不滿，郭新政要李新把政治資源交棒給她，同樣讓李新感到壓力。

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