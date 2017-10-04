馬被抓包曾說台灣是獨立國家 徐巧芯回應了

2017-10-04 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德主張「台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國」，前總統馬英九被翻出過去也曾有類似說法。馬辦發言人徐巧芯晚間表示，不應從過去辯論會的一句話片面解讀，馬當年面對質疑就曾清楚回應，台灣是我們的國家，正式國名是中華民國；當我們說台灣，指的就是中華民國。

馬辦今天稍早表示，馬英九一貫的主張是「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，與賴清德的立場不同。不過前立委林濁水駁斥稱，馬英九在2012年總統大選辯論時曾說「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，頓了一下又補一句「台灣也是我們的國家」。另外，行政院發言人徐國勇也在臉書貼出馬英九2012年大選前的發言影片，馬當時說「台灣在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家」。

徐巧芯晚間在臉書回應稱，要還原當年的事件脈絡，不該只從辯論場上的一句話片面解讀，而是要了解其論述的概念是不是相同；當年辯論會結束後，馬就有清楚回應，強調「台灣是我們的家園，也是我們的國家，正式國名是中華民國，通稱當然就是台灣」，且這種例子在國際上並不少見，例如荷蘭的正式國名是尼德蘭，英國的正式國名是不列顛跟北愛爾蘭王國，台灣也是如此，「當我們說台灣指的是中華民國」。

徐巧芯話鋒一轉批評，民進黨在野時拿出台獨黨綱批評國民黨賣台，執政時改口說根據台灣前途決議文支持中華民國，如此前後不一的行徑、口是心非的態度，把中華民國當成消費的工具，簡直把真正愛國的人當猴子耍，「這種經不起檢驗的『台獨式中華民國說』，真的跟馬前總統的論述一樣嗎？差得遠了。」