蕭新煌：新南向是亞洲區域策略 玉山論壇啟動1軌半對話

2017-10-03 22:12

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，由遠景基金會主辦的大型國際會議「玉山論壇」將於11日登場，玉山論壇發言人、總統府資政蕭新煌昨天表示，新南向是台灣的亞洲區域策略，亞洲策略當然也包括兩岸，這是我們在亞洲角色的重新定位，因此，新南向不應矮化為只是經貿策略，而是有一批新台商、新技術與人才的南向！

據悉，這次至少有新南向國家等15個國家的組織及代表40位外賓來台參加論壇，包括現任官員，但為了避免中國打壓，被詢及有新南向國家的官員將來台，蕭新煌僅低調地說「不排除」。

遠景基金會執行長賴怡忠表示，中國的打壓一定存在，但還是會有許多國家會來台，他們對台灣有興趣。

「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」11日與12日在台北君悅飯店舉行，這次論壇主題為「促進與新南向國家之經濟及社會連結」，預計參加論壇的產官學及國內外人士將達800人，蔡英文總統更將蒞臨會場致詞。

玉山論壇是民間主辦、政府參與，由民間組織與政府部門共同籌備與推動的大型國際會議，今年首屆會議由遠景基金會主辦，被詢及玉山論壇的定位，蕭新煌說，這不是官方的1軌對話，也不是純民間的2軌對話，而是「1軌半」對話，今年若辦得不錯，打出「招牌」，往後可吸引更多人來參加。

至於玉山論壇一開始是由總統府國安會主導，為何最後由遠景基金會主辦？蕭新煌說，其實一開始就是民間倡議，認為新加坡有「香格里拉論壇」，中國有「博鰲論壇」，為何台灣不把新南向政策視為軟實力的展現？蔡政府評估後，也認為有需要做。