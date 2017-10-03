國民黨「一塊」挺國旗募款 立委怒批：比金光黨還扯

2017-10-03 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發起「一塊」挺國旗紙撲滿募款活動，宣稱要藉此反台獨，號召所有挺中華民國的民眾站出來，立委徐永明對此批評，國民黨近日操作「去中國化」、「去中華民國化」議題，不斷在國慶邀請函、宣傳影片上做文章，今天竟還打著挺中華民國之名行募款之實，藉國慶跟民眾要錢，根本「比金光黨還扯」。

《聯合報》報導，國民黨批評國慶大典與晚會邀請函的國旗全都失蹤，並為此發起「一塊挺國旗」紙撲滿募款活動，號召民眾用「一塊」挺中華民國國旗、也為國民黨募款。據國民黨文傳會主委李明賢表示，「一塊挺國旗」紙撲滿總共製作1萬個，除將於本週五送往各地方黨部，也將在民間團體舉辦的「愛國旗、愛國家」國慶大會活動現場發放。

針對國民黨的做法，徐永明則在臉書發文批評，國民黨近日操作「去中國化」、「去中華民國化」議題，不斷在國慶邀請函、宣傳影片上做文章，外交部昨日剛提及部分駐外單位因「對岸打壓」無法使用國旗與正式國名，國民黨聽到是「對岸打壓」就都不敢吭聲，沒想到今天又發起「一塊挺國旗」活動，徐永明怒斥國民黨中常委選舉，洋酒、餐會、紅包滿天飛，現在竟還藉國慶跟民眾要錢，根本「比金光黨還扯」。

徐永明也批評，其實「去中華民國」做得最徹底的絕對是對岸，但國民黨只要一碰上「中華人民共和國」就乖乖低頭，他也質疑國民黨利用民眾的愛國心來充實「黨庫」，實在可恥。