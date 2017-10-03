布袋海風長堤點燈 張花冠變身夜上海名媛

布袋港灣呈現夜上海風情。（記者林宜樟攝）

2017-10-03 20:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮早年有「小上海」之稱，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處打造全台最浪漫港灣布袋港燈光藝術嘉年華，今晚在嘉義縣布袋海風長堤舉行，嘉義縣長張花冠化身夜上海名媛，與長腿旗袍美女在星空隧道中走秀，展現布袋港灣全新風格。

張花冠與布袋鎮長陳鳳梅、立委蔡易餘、縣議員蔡瑋傑及雲嘉南管理處長徐振能等貴賓共同點燈，點亮以50年代夜上海為主題的布袋港全新夜間風貌，全區規劃有鯨心動魄、星空隧道、漁會嘉年華及布新橋下的彩虹水瀑等五大區域，透過光環境的營造，搭配藝術地景設計讓民眾在五光十色氛圍中穿梭感受不同以往的視覺饗宴 ，還設計有趣的關卡，感受來自布袋的熱情。

徐振能表示，布袋昔日有小上海之稱，這次在布袋海風長堤及街區周邊藝術營造及光環境，以打造布袋港灣夜間藝術造景，以港灣夜間倒影為特色，並改善原有街道及布新橋燈具亮度及造景，藉由燈光變化及其繽紛色彩，打造浪漫、唯美的懷舊時「光」，達到吸引觀光人潮。

張花冠說，五光十色的夜間海景，搭配裝置藝術，讓布袋港灣大變身，相信透過由點至線、由線至面，帶動整個布袋地區觀光，吸引夜間人潮。

雲管處表示，即日下載「布袋港尋寶趣」APP，透過布袋沿途燈具上的QR Code 尋獲寶物，凡尋到10項寶物以上即可至布袋文創HOTEL服務台或灣U海盜灣咖啡館內兌換紀念品。活動訊息請見雲嘉南，好好玩!!!粉絲專頁或雲嘉南濱海國家風景區官網。