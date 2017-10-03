秋節談兩岸 張小月：注入善意的水 敵意就會排除

2017-10-03 19:53

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委張小月今晚透過陸委會臉書發表秋節感想，張小月表示，兩岸就像容器，如果注入善意的水，敵意就會不斷排除，任何以政治力干擾兩岸關係與透過任何方式壓迫台灣，都不是相向而行的作法，兩岸應共同思考尋求新的互動模式，以開展健康互惠的兩岸關係。

陸委會臉書發表張小月秋節感想，張小月表示，她記得去年剛上任時，有人說兩岸關係要度小月了，但月亮有陰晴圓缺，兩岸關係有高有低、有起有落，在困難的時候，都會想辦法，就像先民遇到天氣不好、不能出海捕魚的時候，他們會換個方式，賣起度小月的擔仔麵，反而創造另外的成就。就像易經上說「窮則變、變則通、通則久」。

張小月指出，處理兩岸問題，堅持該有的立場，既冷靜又熱情，該有彈性時，也有相當的彈性。去年520以來，政府多次強調將在既有歷史事實與政治基礎上，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律，處理兩岸事務，維護兩岸關係和平穩定發展。政府維持現狀的兩岸政策立場一貫而堅定，並致力做為維護台海情勢及區域安全和平負責任的一方。

張小月表示，中華民國是主權國家是無庸置疑的事實，台灣的未來及兩岸關係發展由台灣2300萬人共同決定，是台灣社會的最大共識。未來政府將堅定守護國家主權尊嚴、台灣主體性及維持和平穩定的兩岸現狀，捍衛中華民國的生存發展與台灣人民的福祉權益。

張小月強調，面對變動中的情勢，兩岸必須維持和平穩定的狀態，也是雙方共同的目標與責任；呼籲對岸務實面對中華民國、加強溝通互動，任何以政治力干擾兩岸關係與透過任何方式壓迫台灣，都不是相向而行的作法。兩岸應共同思考尋求新的互動模式，以開展健康互惠的兩岸關係。

張小月說，區域的情勢、中國大陸內部情勢、我們自己內部情勢，都影響到兩岸關係走向，我們還是持續的釋出善意。兩岸就像是一個容器，如果我們注入的是善意的水，敵意就會不斷的排除掉，雙方會有更多的互信，兩岸關係也會更加扎實，也會有更多的互動。

張小月也說，她要用水滸傳裡面有關月亮的一句話來做總結：「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，期待未來兩岸關係是正向的、正面的、積極的。