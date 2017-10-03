防制洗錢、金融反恐 我國與拉脫維亞簽合作備忘錄

2017-10-03 19:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與拉脫維亞今（2）日簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》。外交部今天說，我國積極推動洗錢防制國際合作，獲得國際社會的認同與讚許，未來將積極與拉脫維亞交流合作，深化雙邊關係。

外交部今晚發布新聞稿說，中華民國與拉脫維亞於10月2日，由我國法務部調查局洗錢防制處處長李宏錦及拉脫維亞清洗犯罪活動不法所得防制辦公室主任Viesturs Burkāns代表共同簽署，完成《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》，對未來我國與拉脫維亞共同打擊跨國洗錢犯罪、重大犯罪及資助恐怖主義等甚具助益。

外交部說明，我國自去年10月起，依據2012年防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）頒布的「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」，與拉脫維亞展開防制合作事項協商，終獲共識。

外交部並說，近年我國積極推動洗錢防制國際合作，獲得國際社會的認同與讚許，對我國打擊跨國犯罪及提升國際形象，成效顯著。未來我國將積極增進與拉脫維亞各相關領域交流合作，持續深化雙方實質關係及友誼。