藍委逼問國慶「你快樂嗎」 賴清德引用古文妙答

2017-10-03 17:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕雙十國慶下周登場，國民黨近日頻頻質疑政府「去中華民國化」。國民黨立委賴士葆今天在立法院質疑民進黨政府「掏空中華民國」，讓他今年國慶「不快樂」，進而質問行政院長賴清德「你快樂嗎？」賴一開始語塞，後來說明表示，他應該要「後天下之樂而樂」，老百姓沒有快樂之前，他不表達快樂，「這是我保留的原因」。

立法院院會今天繼續進行總質詢。賴士葆質詢時一開始劈頭就搬出國慶快到了，問賴清德「你快樂嗎？」賴清德與平時有問必答、有備而來的反應不同，一開始沒有回答，僅微笑以對，賴士葆迅即反應說「你講不出來」，因為「你想要台獨的國慶」。賴士葆說，雖然中華民國國慶要到了，但民進黨執政變更課綱內容、院長又「想當台灣共和國的院長」，根本是和共產黨聯手掏空「真正的中華民國」，讓他「很不快樂」。

賴清德在賴士葆告一段落時，引用北宋大臣范仲淹《岳陽樓記》中的名句說，身為行政院長，「我應該要後天下之樂而樂」，在老百姓沒有快樂之前，表達快樂是會被批評的，「這是我保留的原因」。對於賴士葆質疑中華民國被掏空，賴清德則說，中華民國「根基穩固、屹立不搖」，沒有被掏空的問題。

賴士葆又追問賴清德，中華民國建國元年應是1911年還是1949年？賴士葆認為既然要做中華民國行政院長，就應對此清楚表態。賴清德第一次回答時說，「這應該由歷史學家討論」，後在賴士葆追問下說，台灣社會對這件事情的確有些分歧，他是就現實上來看，賴士葆是從法統與歷史解釋，而如果根據現行憲法，「是1911年沒錯」。