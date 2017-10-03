竹市人口突破44萬 明年確定新增1席議員

新竹市今年9月底突破44萬人，除將舉辦慶祝活動，明年也會新增1席市議員席次，此外新竹市也是全國最會生的縣市，市府也提供各項福利政策，營造友善幸福城市。（記者洪美秀攝）

2017-10-03 17:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市人口數9月底突破44萬人了！第44萬名新生寶寶落在北區，由於竹市出生率年年居冠，加上社會福利及幼兒津貼補助等福利政策完善，每年都吸引不少年輕人購屋及遷入居住，市府民政處月底將舉辦突破44萬人的慶祝活動，同時確定明年底竹市將可新增1席市議員席次。

依據新竹市府民政處資料，今年1到9月底的出生數為3143人、死亡數為2024人，人口遷入為1萬6400人、遷出為1萬4758人，今年到9月底共增加2761人，使得新竹市的總人口數為44萬98人，正式突破44萬人。

市府9月初舉辦人口數突破44萬人的相關活動，包括猜測第44萬名新生寶寶的性別及上傳新生寶寶照片等活動，如今活動已告一段落，近期就會公佈第44萬名新生寶寶的性別，也會在10月底舉辦人口數突破44萬人的慶祝活動。

新竹市府民政處表示，竹市已連續10幾年出生率居全國之冠，是最會生的縣市，除拜竹科園區之賜，吸引年輕族群進駐工作、結婚、生子，市府也提供多元的社會福利措施，包括育兒津貼及幼兒教育補助津貼和敬老津貼等，並營造友善幸福的城市環境，讓市民擁有城市光榮感。

民政處表示，竹市人口數突破44萬人，明年底確定會增加1席市議員席次，將使得市議員席次從33席增加到34席，但仍需以明年5月的人口數為最終依據。