馬辦駁賴揆「台獨論」與馬不同 政院：概念一樣

2017-10-03 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今上午赴立院備詢，表示台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，而此事前總統馬英九也講過；馬英九辦公室發言人徐巧芯駁斥此事，表示馬英九一直以來的論述明確且完整，和賴清德自我矛盾的說法不一樣。針對徐巧芯的說法，行政院發言人徐國勇表示，馬英九民國100年時說過：「台灣在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家」，這和賴清德的概念一樣。

《蘋果日報》報導，徐巧芯表示，馬英九一貫的論述為「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，這和「主張台灣獨立的政治工作者」思維有很大的不同，認為賴清德自我矛盾。

徐巧芯說，如果賴清德真的認為「台獨」已是既定事實，那何需「主張」甚至推動「政治工作」？如果賴清德自認一直主張「中華民國」，那是否願意在民進黨內提議修正「台獨黨綱」？

徐巧芯直言賴清德片段式地宣稱支持中華民國，卻又主張自己的政治理念是台獨，根本是玩文字遊戲混淆大眾視聽，相信民眾眼睛雪亮，對賴清德的立場心裡有數。

《中央社》報導，針對徐巧芯的說法，徐國勇表示，馬英九民國100年就有公開說過「台灣在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家」，網路上都有影片可作證據，顯示馬英九和賴清德概念一樣，只是說的方式不同。

徐國勇強調，我們是一個主權獨立的國家，這不容否認。